Інститут нацпам’яті презентував відео «Декомунізація»: як Україна позбувається «совка»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

УІНП підготував серію із п’яти короткометражних відеороликів про діяльність протягом 5 років

Український інститут нацпам’яті підготував відеоролик «Декомунізація», який розпочинає серію відеоробіт про те, що робиться у цьому напрямку інститутом.

Слід нагадати, що 9 квітня 2015 року Верховна Рада проголосувала чотири декомунізаційних закони. Відтоді в Україні стартувала декомунізація та пройшло наймасштабніше суспільне обговорення щодо цінностей, які ми вкладаємо у назви наших міст, сіл та вулиць.

«Я відчував велику честь, що саме мені випала честь зробити те, що хотіли зробити дуже багато людей, до чого Україна йшла дуже багато років. Це справді сталося. Це був справді історичний день, Україна зробила нарешті те, що іншими посткомуністичними країнами Східної Європи було зроблено двадцятиліття перед тим», — пригадує голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у короткометражному відео.

На виконання декомунізаційних законів в Україні було перейменовано 26 районів, 989 населених пунктів. З них більше 30 - це міста, в тому числі і два адміністративні центри. 300 населеним пунктам було повернено історичні назви. фантастичний приклад - Олешки Херсонської області, місто яке відомо під цією назвою з одинадцятого століття. В 1917 році радянська влада змінила назву міста на Цюрупинськ і у 2018 році місто повертає свою історичну назву.

«Станом на 1991 рік, тобто на момент розпаду Радянського Союзу, на території України було 5 500 пам'ятників лише Леніну. Більше було лише на території Росії. Але якщо взяти до уваги площу і густоту населення території Росії і України, то жартома ми завжди називали Україну найбільш «ленінозаселеною» країною світу», — каже Перший заступник голови Українського інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

«В наступній відеороботі ми пригадаємо як разом з вами боролися за створення «Музею Майдану» та збереження унікальних свідчень Революції Гідності, про просвітницьку роботу на барикадах і в медіа-просторі.

Інститут підготував серію із п’яти короткометражних відеороликів про діяльність протягом 5 років. Відео показує ключові напрямки і здобутки України протягом п'яти років реформ у сфері національної пам’яті та інформаційної війни з Росією. Декомунізація, Музей Майдану, відкриття архівів, реабілітація репресованих та популяризація історії для всіх — від Карпат до прифронтових міст.