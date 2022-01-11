Декомунізація моста Патона: радянську зірку замінили на Архангела Михаїла (фото)

Краєзнавець жорстко розкритикував новий барельєф

Наприкінці грудня на мосту Патона у Києві презентували оновлену секцію перил, на якій зірку замінили на барельєф Архангела Михаїла. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook дослідник Києва, краєзнавець Семен Широчин.

Він розкритикував новий барельєф. Перш за все, краєзнавець не розуміє, яке відношення має Архангел Михаїл до мосту Патона. «До чого він до мосту імені Євгена Оскаровича Патона? Напевно арх – це архітектор: «Архитекторъ Михаилъ. Мостъ построилъ и свалилъ», – іронічно написав Широчин.

Крім того, у нього є зауваження і до виконання барельєфу. За словами Широчина, замість чавунного лиття барельєф зробили із «якогось порошкового металу». «Через це обличчя Архангела побите дрібними дірками – начебто шрамами від юнацьких прищів. Декілька замерзань-розмерзань і барельєф буде схожий на весняну трасу з вибоїнами», – зазначив краєзнавець.

Вся конструкція стоїть всього лише кілька тижнів, а в складки лиття вже забилася купа бруду, вказав Широчин.

Ще один недолік оновлення, на який він звернув увагу, – іржа. «Усі декоративні болти свіжовстановленої секції вже поіржавіли. Як і поржавіла шишка, яку чомусь поставили по центру поручнів на місце молота. А там де шишка стояла в початковому проєкті по краях перила – тепер пустка. Чому хоча б гулю не можна було залишити на місці? Робота на рівні гаража з 3Д-принтером», – написав Широчин.

Нагадаємо, що міст Патона був введений у експлуатацію у 1953 році. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. З того часу поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.

Нещодавно в соцмережі з'явилося відео, як міст Патона руйнується.

6 та 13 листопада був проведений візуальний та технічний огляд, який не виявив нових процесів руйнації конструкції мосту Патона.

Раніше повідомлялося, реставрацію моста Патона планують завершити до 2026 року.



