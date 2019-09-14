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    В Іспанії п'ятеро людей загинули в результаті повеней

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    В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів - В Іспанії п'ятеро людей загинули в результаті повеней
    В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів
    Фото: EFE

    Холодний циклон обрушився на територію Іспанії в ніч на 11 вересня, принісши з собою зливи, грози і сильний вітер

    П'ятеро людей загинули через повені на південному сході Іспанії. В результаті через розгул стихії евакуювали близько 3,5 тис. місцевих жителів.

    Про це повідомляє газета La Vanguardia.

    Напередодні тіло загиблого 58-річного чоловіка виявили в муніципалітеті Бенферрі. Як вважають співробітники цивільної гвардії, жителя муніципалітету Редован (провінція Аліканте) могло віднести течією.

    Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули в своїх автомобілях в Гранаді і Альмерії.

    Тіла ще двох загиблих виявили в муніципалітеті Каудете.

    Холодний циклон обрушився на територію Іспанії в ніч на 11 вересня, принісши з собою зливи, грози і сильний вітер. В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів. Крім того, перекрили десятки автомобільних доріг, а також порушилося залізничне і авіасполучення.

    На сьогоднішній день найбільш складна ситуація спостерігається в Валенсії, Альмерії і Мурсії.

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