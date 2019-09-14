В Іспанії п'ятеро людей загинули в результаті повеней



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В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів Фото: EFE

Холодний циклон обрушився на територію Іспанії в ніч на 11 вересня, принісши з собою зливи, грози і сильний вітер

П'ятеро людей загинули через повені на південному сході Іспанії. В результаті через розгул стихії евакуювали близько 3,5 тис. місцевих жителів.

Про це повідомляє газета La Vanguardia.

Напередодні тіло загиблого 58-річного чоловіка виявили в муніципалітеті Бенферрі. Як вважають співробітники цивільної гвардії, жителя муніципалітету Редован (провінція Аліканте) могло віднести течією.

Серед загиблих також двоє чоловіків, які потонули в своїх автомобілях в Гранаді і Альмерії.

Тіла ще двох загиблих виявили в муніципалітеті Каудете.

Холодний циклон обрушився на територію Іспанії в ніч на 11 вересня, принісши з собою зливи, грози і сильний вітер. В результаті через вихід з берегів річки Сєгури затопило кілька населених пунктів. Крім того, перекрили десятки автомобільних доріг, а також порушилося залізничне і авіасполучення.

На сьогоднішній день найбільш складна ситуація спостерігається в Валенсії, Альмерії і Мурсії.