Київ тоне у смітті: за часи Кличка кількість скарг містян зросла в 10 разів документ



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Від початку 2019 року від киян надійшло стільки звернень щодо незадовільного вивезення сміття, скільки за весь 2015 рік

Кількість скарг киян на послуги з вивезення сміття за останні чотири роки зросла майже в 10 разів. Про це повідомляє депутат Київської міської ради Олександр Пабат, посилаючись на відповідь Київського контактного центру на його офіційне звернення.

На своїй сторінці у Facebook депутат зазначив, що тему сміття засвідчив прямий ефір на телеканалі «Київ», під час якого третина тих, хто додзвонився, цікавилася саме вивезенням сміття і існуючою захаращеністю прибудинкових територій.

«У 2015 році Контактний центр зареєстрував 1568 звернень щодо незадовільного вивезення сміття з контейнерів та урн для сміття, у 2016 році – 2051, у 2017 році – 4780, у 2018 році – 10714, у 2019 році – 1555», - йдеться у відповіді Контактного центру.

Пабат звернув увагу на те, що з початку 2019 року на Контактний центр надійшло 1555 звернень, «тобто приблизно стільки ж, скільки за весь 2015 рік».

«У 2018 році на якість сервісу (підкреслюю - платного) поскаржилися 10 714 жителів.... Міські, районні чиновники ЖКГ столиці, невже рівняння на Львів?» - написав депутат.

Як повідомляв «Главком», 17 березня українська театральна і кіноактриса Римма Зюбіна разом з друзями організувала толоку у Києві. Вони зібрали близько 30 мішків сміття.