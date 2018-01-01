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    У Києві СБУ затримала поліцейського на хабарі

    Поліцейський вимагав від мешканця Києва $1,1 тис. за сприяння у перекваліфікації кримінальної справи
    У Києві співробітники Служби безпеки України затримали поліцейського на хабарі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. «Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі інспектора сектору ювенальної превенції одного з районних підрозділів Головного управління Національної поліції міста Києва», - йдеться у повідомленні.
    • Сьогодні, 00:49
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    Поліцейський вимагав від мешканця Києва $1,1 тис. за сприяння у перекваліфікації кримінальної справи

    У Києві співробітники Служби безпеки України затримали поліцейського на хабарі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

    «Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі інспектора сектору ювенальної превенції одного з районних підрозділів Головного управління Національної поліції міста Києва», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, поліцейський вимагав від мешканця Києва 1,1 тис. доларів за сприяння у перекваліфікації кримінального правопорушення на менш тяжке, яке передбачає штраф замість взяття під варту.

    Так, співробітники СБУ задокументували факт отримання правоохоронцем першої частини хабара у розмірі 600 доларів, його затримали поблизу службового приміщення під час отримання другої частини хабара у розмірі 500 доларів.

    Як повідомляється, в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України проводяться обшуки за місцем роботи та проживання зловмисника, вирішується питання про оголошення йому про підозру.

    СБУ Київ корупція в Україні хабар штраф
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