У Києві сьогодні футбол: поліція посилено охоронятиме центр міста



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Правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі біля стадіону «Динамо» і на найближчих станціях метро

У середу, 12 лютого, на столичному стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського відбудеться футбольний матч плей-оф юнацької Ліги чемпіонів УЄФА між командами (U-19) «Динамо» (Київ, Україна) та «Динамо» (Загреб, Хорватія).

Столичні поліцейські забезпечуватимуть правопорядок під час футбольного матчу. Працівники поліції та військовослужбовці Національної гвардії України нестимуть службу у посиленому режимі на прилеглій до стадіону території. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під особливою увагою правоохоронців перебуватиме територія біля спортивної арени, а також найближчі станції метро.

Київські поліцейські закликають уболівальників, жителів і гостей столиці не порушувати закон, виконувати встановлені правила поведінки та сприяти працівникам поліції в охороні правопорядку.

Як повідомлялося, 12 лютого з самого ранку на в'їздах у Київ зібралося багато фур. Також багатотонні автомобілі стоять і під будівлею Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського.

У зв'язку з цим поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі Києва.