Через протест перевізників Києву загрожує транспортний колапс



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Тягачі стоять на вулиці Грушевського біля будівлі Кабміну Фото: Інформатор

Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди

Поліцейські спільно із військовослужбовцями Національної гвардії України заступили на посилене чергування у центрі Києва.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Кабінету міністрів України. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування», - йдеться в повідомленні.

Наразі на вулиці Грушевського біля КМУ припарковано 48 транспортних засобів для перевезення пасажирів та тягачів. Окрім цього, на декількох в’їздах до столиці сформовані колони вантажного транспорту, які також планують приєднатися до проведення акції у центрі Києва. Поліцейські проводять із водіями профілактичні бесіди для запобігання транспортного колапсу у столиці.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників заходів із проханням дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків.

Нагадаємо, 12 лютого з самого ранку на в'їздах у Київ зібралося багато фур. Також багатотонні автомобілі стоять і під будівлею Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського.