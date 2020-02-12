Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)



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Вантажівки вишикувалися біля будівлі Кабміну Фото: Інформатор

У Києві страйкують далекобійники

Сьогодні, 12 лютого, з самого ранку на в'їздах у Київ зібралося багато фур. Також багатотонні автомобілі стоять і під будівлею Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського.

Через це утворилися затори, повідомляє Інформатор.

Міжнародні вантажоперевізники вимагають, щоб дотримувалися їх права в роботі.

На автомобілях розміщені плакати з написами «Чиновники, не знущайтесь з автоперевізників», «Не заробляє перевізник - втрачає держава» та інші.

Активісти подали заявку на участь в мітингу, де вказали, що акція буде проходити безстроково, а під будівлю Кабміну з'їдеться близько 600 вантажних автомобілів, але обіцяють, що перекривати рух не будуть.