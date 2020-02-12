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    Новини

    Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)

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    Вантажівки вишикувалися біля будівлі Кабміну - Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)
    Вантажівки вишикувалися біля будівлі Кабміну
    Фото: Інформатор

    У Києві страйкують далекобійники

    Сьогодні, 12 лютого, з самого ранку на в'їздах у Київ зібралося багато фур. Також багатотонні автомобілі стоять і під будівлею Кабінету міністрів України на вулиці Грушевського.

    Через це утворилися затори, повідомляє Інформатор.

    Міжнародні вантажоперевізники вимагають, щоб дотримувалися їх права в роботі.

    На автомобілях розміщені плакати з написами «Чиновники, не знущайтесь з автоперевізників», «Не заробляє перевізник - втрачає держава» та інші.

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    Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)
    Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)
    Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)
    Під Кабмін і на в’їзди в Київ з'їхалися сотні вантажівок (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Активісти подали заявку на участь в мітингу, де вказали, що акція буде проходити безстроково, а під будівлю Кабміну з'їдеться близько 600 вантажних автомобілів, але обіцяють, що перекривати рух не будуть.

    Кабмін Київ вантажівки протести у Києві
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