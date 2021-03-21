У Києві сьогодні різко погіршиться погода – Гідрометцентр

Через вітер у столиці оголошено I рівень небезпеки

Киян попереджають про сильні пориви вітру

Протягом найближчих годин і до кінця неділі, 21 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

В той же час на сайті КМДА киянам нагадують основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

Раніше повідомлялось, що погода в Україні у неділю, 21 березня, буде з сильними морозами в нічний час. Місцями позначки у термометрів сягатимуть -15 градусів.