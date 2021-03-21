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    У Києві сьогодні різко погіршиться погода – Гідрометцентр

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    Через вітер у столиці оголошено I рівень небезпеки - У Києві сьогодні різко погіршиться погода – Гідрометцентр

    Через вітер у столиці оголошено I рівень небезпеки

    Фото з вілкритих джерел

    Киян попереджають про сильні пориви вітру

    Протягом найближчих годин і до кінця неділі, 21 березня, у Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпечності, жовтий). Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

    В той же час на сайті КМДА киянам нагадують основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    За попередніми прогнозами синоптиків, у березні в Україні не буде теплої погоди, до кінця місяця очікуються опади і температурні перепади.

    Раніше повідомлялось, що погода в Україні у неділю, 21 березня, буде з сильними морозами в нічний час. Місцями позначки у термометрів сягатимуть -15 градусів.

    Теги: прогноз погоди Київ КМДА вітер
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