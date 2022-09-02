На Київщині ліквідували чотири осередки загорання торфовищ

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій

У Київській області 1 вересня вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій зазначають, що полум'я ліквідували у: с. Здвижівка Бучанського району – на площі 0,2 га; с. Шибене Бучанського району - на площі 0,3 га; с. Стоянка Бучанського району - на площі 0,7 га; с. Феневичі Вишгородського району - на площі 0,003 га.

«Триває гасіння двох осередків: с. Соснівка Вишгородського району та с. Михайлівська-Рубежівка Бучанського району», – додали рятувальники.

У ДСНС закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Нагадаємо, Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим. Причина задимлення – загоряння торфовищ.

Додамо, кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.