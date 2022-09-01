Столицю вкрила хмара диму: що сталося на Київщині (фото, відео)

Від ранку Київ та область потерпають від смогу

Київську область та столицю вранці 1 вересня накрив їдкий дим. Про це повідомляють в мережі мешканці Вишгородського, Обухівського та Бучанського районів.

За попередньою інформацією, у селі Михайлівка-Рубежівка поруч із Бучею, а також у селі Соснівка горять торф'яники. На місцях пожеж працюють рятувальники. Про це повідомляють Київська обласна військова адміністрація й головне управління ДСНС України в Київській області.

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Фахівці нагадують, що робити у випадках задимленості:

обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам слід відмовитися від тривалих прогулянок;

тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано вранці. При відкритті вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

вімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі.

Якщо у вас з’явилася задишка, кашель або безсоння, необхідно звернутися до лікаря.

Ще одна пожежа в екосистемі зафіксована у Вишгородському районі. Ще два загоряння напередодні, 31 серпня, зафіксували у Вишгородському районі. Одну пожежу вже ліквідували. Зокрема, займання торфу на площі 0,1 га у селі Феневичі Іванківської громади вдалося ліквідувати о 18:30.

Загоряння на площі 3 га в селі Соснівка напередодні вдалося лише локалізувати. Гасіння залишків пожежі торфу на площі 2,75 га продовжено зранку 1 вересня.

В Обухівському районі 31 серпня ліквідували пожежу на площі 0,005 га біля села Романівка.

Кілька днів тому Київщину також оточив смог, а жителі столиці та сусідніх районів скаржилися на запах гару.

Тиждень тому, 22 серпня, над Києвом був помічений смог. Він розтягнувся по Київській області. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.

