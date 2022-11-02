У Києві спалахнула вантажівка (відео)

Що стало причиною займання на даний момент невідомо

У столиці на Теремках близько 19:00 сталася пожежа. Загорілась вантажівка. Відео потужної пожежі оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

На відео видно, що сильне полум'я охопило передню частину вантажівки. Фура загорілася прямо на дорозі.

Що стало причиною займання на даний момент невідомо. Інформація уточнюється. На місце вже прибули рятувальники.

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка.

19 вересня у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.