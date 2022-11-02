Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві спалахнула вантажівка (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Києві спалахнула вантажівка (відео)
На місці працюють рятувальники
скрін з відео

Що стало причиною займання на даний момент невідомо

У столиці на Теремках близько 19:00 сталася пожежа. Загорілась вантажівка. Відео потужної пожежі оприлюднюють місцеві Telegram-канали.

На відео видно, що сильне полум'я охопило передню частину вантажівки. Фура загорілася прямо на дорозі. 

Що стало причиною займання на даний момент невідомо. Інформація уточнюється. На місце вже прибули рятувальники. 

Нагадаємо, 16 жовтня у Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка. 

19 вересня у Києві сталася моторошна ДТП за участю легковика «Мерседес» та маршрутного таксі. Аварія сталася на Повітрофлотському проспекті столиці. За даними свідків, легковик влетів у маршрутку, що призвело до зіткнення останньої зі стовпом. Водій легковика покинув місце аварії – повіз дитину у лікарню. Також повідомляється про пострждалих у маршрутці.

Теги: Київ вантажівки пожежа рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що стало причиною займання на даний момент невідомо
У Києві біля станції метро «Лісова» горіла маршрутка (відео)
6 жовтня, 17:41
У Києві сталася моторошна ДТП (відео)
У Києві сталася моторошна ДТП (відео)
21 жовтня, 10:09
ДТП на Повітрофлотському проспекті
Моторошна ДТП у Києві. Повна маршрутка влетіла у стовп (відео)
19 вересня, 10:33

Новини

На Київщині під час застілля чоловік забив до смерті майбутню тещу
На Київщині під час застілля чоловік забив до смерті майбутню тещу
У Києві спалахнула вантажівка (відео)
У Києві спалахнула вантажівка (відео)
ЗСУ посилюють оборону столиці (фото)
ЗСУ посилюють оборону столиці (фото)
Перевантаження електромереж. ДТЕК повідомив, де в Києві вимкнуть світло поза графіками
Перевантаження електромереж. ДТЕК повідомив, де в Києві вимкнуть світло поза графіками
Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік
Відключення електроенергії у Київській області: оприлюднено графік
На Київщині лунатимуть вибухи: в яких районах буде гучно
На Київщині лунатимуть вибухи: в яких районах буде гучно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Хотіла стати супершпигункою, а їстиме тюремну баланду. СБУ викрила незвичного «крота» в своїх рядах
93K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
85K
«Де їх тримали?». Зеленський розповів, чим його здивували росіяни 
75K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
67K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
66K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту