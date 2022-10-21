У Києві сталася моторошна ДТП (відео)

Внаслідок ДТП один атомобіль перекинувся, а інший пробив паркан

У столиці на Парковій дорозі (у бік центру міста) зіштовхнулися дві автівки. Внаслідок ДТП один атомобіль перекинувся, а інший пробив паркан. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

Дуже схоже, що водій перетнутого авто мав намір виїхати з двору і не надав перевагу у русі іншому. На місці працюють правоохоронці, інформація уточнюється.

Офіційної інформації від поліції поки немає.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі чоловік спричинив ДТП, після чого зарізав постраждалого.

У вересні масштабна ДТП сталася на Одещині. За медичною допомогою звернулося 17 пасажирів автобуса.