У Києві сталася потужна пожежа: усі подробиці (фото)

У п'ятницю, 6 травня, у Києві, в Голосіївському районі, по вул. Бродівській, о четвертій ранку сталася пожежа. Займання відбулося на другому та третьому поверхах триповерхової будівлі, а пізніше вогонь розповсюдився на покрівлю та перший поверх. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники загасили пожежу на площі 2 000 кв.м о 07:29. Завдяки оперативним діям пожежників під перекидання вогню вдалося врятувати чотири будівлі та недобудований поруч розташований корпус. Вогонь гасили 80 працівників ДСНС.

Під час ліквідації пожежі було врятовано п'ять людей та евакуйовано 98 осіб. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Що стало причиною займання, з'ясують правоохоронці.

Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області. За його словами, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

Вранці 5 травня рятувальники повідомили, що триває ліквідація пожежі сухостою та самосійного лісу поблизу с. Дитятки. Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га. 6 травня рятувальники Київщини повідомили, що пожежу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні локалізовано.