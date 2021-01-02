Пожежі в Україні. Рятувальники назвали кількість загиблих з початку нового року
У перший день 2021 року у вогні загинуло семеро людей
В Україні з початку нового 2021 року внаслідок пожеж вже загинуло семеро осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними ДСНС, протягом 1 січня було зафіксовано 170 пожеж, 99 з них — загорання в житловому секторі.
«Щодо людських втрат, то відомо про семеро загиблих осіб та ще шестеро травмованих», ─ йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні 31 грудня 2020 року та у новорічну ніч у пожежах загинули дев’ять громадян.
Додамо, що на Хмельниччині у новорічну ніч горіли дві вантажівки.
Як повідомлялося, у Миколаєві феєрверк залетів на балкон, загорілось дві квартири.