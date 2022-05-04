Києву загрожує димова завіса. Кличко назвав причину

На Київщині горять ліси

У Київській області спалахнули масштабні лісові пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

Над ліквідацією пожеж працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.

Кличко попередив киян про можливу задимленість міста. «Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», - закликав мер.

Про причину пожежі наразі нічого не повідомляється.

Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.

Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.

Вибухи лунають і в Миколаєві.