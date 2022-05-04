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    Києву загрожує димова завіса. Кличко назвав причину

    Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі&nbsp; - Києву загрожує димова завіса. Кличко назвав причину
    Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі 
    фото ілюстративне

    На Київщині горять ліси

    У Київській області спалахнули масштабні лісові пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

    Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

    Над ліквідацією пожеж працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.

    Кличко попередив киян про можливу задимленість міста. «Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», - закликав мер.

    Про причину пожежі наразі нічого не повідомляється.

    Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.

    Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.

    Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.

    Вибухи лунають і в Миколаєві.

    Теги: пожежа росія окупанти Віталій Кличко Київ ДСНС війна Чорнобильська зона Київщина Україна ліс окупація #stoprussia
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    Києву загрожує димова завіса. Кличко назвав причину