Києву загрожує димова завіса. Кличко назвав причину
На Київщині горять ліси
У Київській області спалахнули масштабні лісові пожежі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.
Над ліквідацією пожеж працюють бійці ДСНС та піротехніки, задіяна спецтехніка.
Кличко попередив киян про можливу задимленість міста. «Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», - закликав мер.
Про причину пожежі наразі нічого не повідомляється.
Нагадаємо, увечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.
Також увечері 4 травня прогриміло кілька вибухів у Дніпрі та в області. За попередніми даними, у Дніпрі пролунало два вибухи.
Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура Дніпра.
Крім того, сьогодні близько 20 години в Черкасах пролунало два вибухи.
Вибухи лунають і в Миколаєві.