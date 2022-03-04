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    В Очакові пожежа після авіаудару. Рятувальники гасять (відео)

    Через обстріли дуже важко ліквідувати пожежу - В Очакові пожежа після авіаудару. Рятувальники гасять (відео)
    Через обстріли дуже важко ліквідувати пожежу
    скріншот з відео

    Оперативна інформація. Миколаївська область

    Сьогодні два відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини 2 ДПРЗ Головного правління ДСНС України у Миколаївській області ліквідують загоряння складських приміщень у м. Очаків.

    Про займання на спецліняю 101 сповістили о 10:04, воно сталося під час авіа удару. Площа складає 500 кв. м.

    Станом на 11:45 роботи по гасінню призупинені у зв'язку з обстрілами.

    Нагадаємо, лікар Євген Комаровський записав відео, де докладно розповів, як захистити себе та своїх дітей у разі аварії на АЕС. Профілактику потрібно робити у перші години після події.

    За словами лікаря, якщо існує загроза поширення радіації з АЕС, потрібно негайно робити йодну профілактику, що убереже щитовидну залозу від руйнування.

    Теги: пожежа ДСНС війна рятувальники #stoprussia
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    В Очакові пожежа після авіаудару. Рятувальники гасять (відео)