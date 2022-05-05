Пожежа в зоні ЧАЕС: рятувальники повідомили деталі

Ситуація з лісовою пожежею повністю контрольована рятувальниками

Наразі триває ліквідація пожежі сухостою та самосійного лісу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.

На місці працюють 33 особи та 13 одиниці техніки, з них від ГУ ДСНС у Київській області 25 чоловік особового складу та п’ять одиниць техніки.

ДСНС запевняє, що ситуація повністю контрольована рятувальниками.

Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області.

За його словами, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

Кличко попередив киян про можливу задимленість міста. «Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», - закликав мер.

До слова, ввечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.