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    Пожежа в зоні ЧАЕС: рятувальники повідомили деталі

    Горить сухостій і самосійний ліс - Пожежа в зоні ЧАЕС: рятувальники повідомили деталі
    Горить сухостій і самосійний ліс
    фото ілюстративне

    Ситуація з лісовою пожежею повністю контрольована рятувальниками

    Наразі триває ліквідація пожежі сухостою та самосійного лісу поблизу с. Дитятки в Чорнобильській зоні. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

    Пожежа розповсюджена окремими осередками на площі 1 га.

    На місці працюють 33 особи та 13 одиниці техніки, з них від ГУ ДСНС у Київській області 25 чоловік особового складу та п’ять одиниць техніки.

    ДСНС запевняє, що ситуація повністю контрольована рятувальниками.

    Нагадаємо, 4 травня ввечері мер Києва Віталій Кличко повідомив про лісові пожежі в Київській області.

    За його словами, горить приблизно 1 гектар лісу в Іванківському районі біля села Розважів. Також горить ліс поблизу села Дитятки в Чорнобильській зоні.

    Кличко попередив киян про можливу задимленість міста. «Прошу киян, якщо буде задимленість у місті, не панікувати. Зачиняйте вікна в помешканнях та без потреби не перебувайте на вулиці», - закликав мер.

    До слова, ввечері 4 травня в Київській області стався потужний вибух. Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що вибух стався у селі Требухів.

    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Чорнобильська зона Київщина Україна ліс окупація #stoprussia
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    Пожежа в зоні ЧАЕС: рятувальники повідомили деталі