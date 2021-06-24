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    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)

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    У зборі-поході візьмуть участь&nbsp;понад 500 представників скаутських організацій, волонтерських та громадських організацій&nbsp; - У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У зборі-поході візьмуть участь понад 500 представників скаутських організацій, волонтерських та громадських організацій 
    Фото: КМДА

    Похід «Козацькими шляхами» відбувається вже 30 років поспіль

    У столичному парку культури та відпочинку «Перемога» відбулася урочиста церемонія старту XXХ ювілейного Всеукраїнського збору-походу волонтерських загонів та молодіжних громадських організацій «Козацькими шляхами».

    «Похід «Козацькими шляхами» відбувається вже 30 років поспіль і він став частиною життя вже для кількох поколінь. І дуже символічно, що також ми святкуємо 30-у річницю Незалежності України. Цьогоріч є ті, хто вперше випробує свої можливості та силу духу і повернуться ще сильнішим. Гасло нинішнього походу – «Створюй та дивуй», тож вірю, що для кожного учасника за час таборування трапиться своє маленьке диво. Я щиро бажаю всім учасникам походу неповторних емоцій, нових друзів і досягнень нових звершень», – повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

    Вона також додала, що понад 500 представників скаутських організацій, волонтерських та громадських організацій візьмуть участь у ювілейному зборі-поході.

    Після завершення урочистостей організована колона учасників вирушила до села Виграїв Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, де триватиме таборування до 28 червня.

    Окрім киян, до заходу приєднаються представники з різних областей України, а також великі делегації із Миколаївщини та Київщини, Дніпра, Одеси та Запорізької області.

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    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)
    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)

    Учасники проживатимуть у наметах, готуватимуть їжу на багатті, оволодіватимуть навичками самообслуговування, життя на природі та спільної діяльності.

    Особливістю ювілейного збору-походу стане святкова насичена програма, розмаїття інтерактивних локацій, екстремальні випробування та унікальна атмосфера у заповідному лісі. Дівчата та хлопці отримають корисні знання з основ безпеки життєдіяльності, в’язання вузлів, розпалювання вогнища, картографії, основ медицини, самозахисту, сексуального виховання, а також зможуть проявити свої творчі здібності, поринути у вир креативу та яскравих барв. Щодня працюватимуть території екстриму, настільних ігор, знань, спорту, рекордів, творчості та музей Козацьких шляхів.

    Збір-похід організовано Київським міським центром соціальних служб, ВМГО «Скаутський рух», Київським міським центром «Родинний дім» за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Служби у справах дітей та сім’ї Київської міської державної адміністрації.

    Теги: Київ волонтер КМДА молодь
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    У Києві стартував похід «Козацькими шляхами» (фото)