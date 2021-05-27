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    Натовп молоді влаштував дискотеку у вагоні київського метро (відео)

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    Вечірка у вагоні метро - Натовп молоді влаштував дискотеку у вагоні київського метро (відео)
    Вечірка у вагоні метро
    Фото: скріншот відео

    Молоді люди не зважали на інших пасажирів метро

    У поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    «Поліція проводить рейди по клубах. Тим часом молодь», – йдеться в дописі до відео.

    Відео оприлюднила у соцмережі учасниця гуляння з ніком antarctica.cc. На записі видно, як молоді люди встановили у вагоні метро музичну апаратуру і танцюють, дехто стоячи на сидінні.

    При цьому у вагоні перебуває багато інших пасажирів.

    Нагадаємо, нещодавно у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.

    Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.

    Теги: Київ метро молодь
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    Натовп молоді влаштував дискотеку у вагоні київського метро (відео)