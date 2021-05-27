Натовп молоді влаштував дискотеку у вагоні київського метро (відео)
Молоді люди не зважали на інших пасажирів метро
У поїзді київського метрополітену молодь влаштувала вечірку з гучною музикою та танцями. Про це повідомляє «Київ оперативний».
«Поліція проводить рейди по клубах. Тим часом молодь», – йдеться в дописі до відео.
Відео оприлюднила у соцмережі учасниця гуляння з ніком antarctica.cc. На записі видно, як молоді люди встановили у вагоні метро музичну апаратуру і танцюють, дехто стоячи на сидінні.
При цьому у вагоні перебуває багато інших пасажирів.
Нагадаємо, нещодавно у соцмережу потрапило відео, на якому парубок з дівчиною під час поїздки у вагоні метро курять цигарки.
Згодом поліцейські столичної підземки встановили хлопця та дівчину, які курили у вагоні потягу метрополітену.