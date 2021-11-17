У Києві суд арештував чоловіка за крадіжку дорогого Iphone

Обвинувачений помітив свою «жертву» біля столичного ТЦ «Бессарабський квартал» (вул. Басейна, 6), в неї була розстібнута права кишеня верхнього одягу

Феміда хотіла призначити м’якше покарання, але крадій ніде не працює, без місця реєстрації та без постійного місця проживання

Печерський районний суд Києва визнав винним уродженця Закарпатської області у крадіжці та призначив йому покарання у вигляді арешту на шість місяців. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 30 вересня.

За матеріалами справи, 13 травня приблизно о 17 год. 03 хв. обвинувачений, перебуваючи в центральній частині Києва, побачив потерпілу, яка виходила з ТЦ «Бессарабський квартал» (вул. Басейна, 6) і у якої була розстібнута права кишеня верхнього одягу. Чоловік підійшов позаду потерпілої, заліз до її кишені та викрав мобільний телефон Iphone X Max Gold вартістю 34 тис. грн. Після того він розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

У суді обвинувачений визнав вину та щиро розкаявся. Однак суд наголосив: покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень.

Спочатку Феміда розглядала можливість призначити обвинуваченому штраф або виправні роботи. Але з’ясувалося, що чоловік ніде не працює і немає постійного місця проживання.

Далі суд хотів призначити крадієві покарання у вигляді обмеження волі, але не мав даних про стан його здоров’я.

Зрештою, столична Феміда вирішила застосувати до обвинуваченого арешт на пів року, пояснивши, що таке покарання «є справедливим і достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним кримінальних правопорушень».

Додамо, що ч. 1 стаття 185 Кримінального кодексу, за якою судили чоловіка, передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тис. грн або громадських робіт від 180 до 240 годин, або виправних робіт до двох років, або арешту до шести місяців, або обмеження волі до п'яти років.

Як повідомляв «Главком», у Києві дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який підозрюється у вчиненні шести крадіжок велосипедів.