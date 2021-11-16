Столична поліція зловила любителя чужих велосипедів (фото)

Зловмисник зрізав захисні замки з велосипедів та продавав викрадені двоколісні

У Києві дільничні офіцери поліції викрили чоловіка, який підозрюється у вчиненні шести крадіжок велосипедів. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Під час проведення досудового розслідування за фактами крадіжок двоколісних на території Святошинського району правоохоронці встановили, що до вчинення правопорушень причетний 42-річний місцевий мешканець, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців.

Поліцейські проаналізували відео з камер спостереження, що зафіксували зловмисника з викраденим.

«Транспортні засоби були замкнені велозамками. Аби його зрізати, чоловік використовував металеві кусачки, які слідчі вилучили у нього як речовий доказ. Далі фігурант підшукував клієнтів і збував викрадене «з рук в руки»», – повідомив дільничний офіцер Святошинського управління поліції Рустам Гасимов.

Слідчі Святошинського управління поліції розпочали кримінальні провадження за ч. 1 та ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). За погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні шести злочинів.

Наразі чоловік перебуває під нічним домашнім арештом. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Також слідчі перевіряють причетність зловмисника до вчинення ще дев’яти аналогічних злочинів, скоєних на території району, та збирають докази для притягнення зловмисника до відповідальності.

Раніше в соцмережі з'явилося відео, як у Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці.