«Слуги» хочуть ухвалити закон про столицю в авральному режимі. Названо терміни

Законопроєкт про столицю можуть розглядати за скороченою процедурою

До фінальної редакції законопроєкту про столицю надійшло близько 914 поправок. Фракція «Слуга народу» має намір на цьому тижні запустити скорочену процедуру розгляду документа, щоб не затягувати час. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін («Слуга народу») в коментарі РБК-Україна.

Цей механізм вже застосовувався, коли депутати розглядали тисячі поправок до банківського так званого антиколомойського законопроєкту.

«Ми розраховуємо, що у вівторок або в четвер ми проголосуємо за скорочену процедуру розгляду, згідно зі статтею 119 прим. 1. Відповідно, через пленарний тиждень, в останній тиждень листопада, ми проголосуємо за документ в цілому», – пояснив Безгін.

Закон, як вважає він, за оптимістичним сценарієм може набути чинності вже 15-20 грудня.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.

На засіданні парламентського комітету мер Києва Віталій Кличко виклав вимоги до закону про столицю. Кличко наголосив, що закон про столицю не повинен порушувати Конституцію України та не має передбачати скасування власних виконавчих органів Київської міської ради.

19 жовтня мер Києва Віталій Кличко та президент України Володимир Зеленський вперше за останній рік провели зустріч на Банковій.

За інформацією «Главкома», мер пробув на Банковій майже дві години. Запрошенню передував ряд тактичних кроків з обох сторін. Як кажуть джерела «Главкома», сторони домовилися припинити гостру фазу протистояння і навіть проговорили можливу корекцію законопроєкту про столицю під час проходження другого читання у Верховній Раді. Меру залишать господарські функції у столиці, виконавчий орган перейменують у магістрат, а нова структура, яка називатиметься КМДА, – матиме наглядову функцію за законністю прийнятих мером і Київрадою рішень.

Віталій Кличко назвав антиконституційними спроби звільнити його з посади голови Київської міської державної адміністрації та наголосив, що боротиметься за цю посаду.

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