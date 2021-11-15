Як у Києві злочинці за хвилину викрадають авто (відео)

Викрадення автомобіля зафіксували камери відеонагляду

На вулиці Бориса Гмирі в Дарницькому районі Києва (житловий масив Осокорки) зловмисник викрав автомобіль, припаркований біля будинку. Момент викрадення зафіксували камери відеоспостереження. Відео оприлюднив «Київ оперативний».

Викрадення автівки нагадує кадри з відомого фільму «Викрасти за 60 секунд». Саме стільки часу знадобилося невідомому на скоєння злочину.

«Саме так відбувається викрадення автомобіля. Вночі, тихо та швидко. Відчуття таке, начебто у викрадача були ключі», – йдеться в дописі до відео.

Раніше в соцмережі з'явилося відео, як у Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці.

Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.