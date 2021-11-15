  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Як у Києві злочинці за хвилину викрадають авто (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Викрадення автомобіля сталося вночі - Як у Києві злочинці за хвилину викрадають авто (відео)
    Викрадення автомобіля сталося вночі
    Фото з відкритих джерел

    Викрадення автомобіля зафіксували камери відеонагляду

    На вулиці Бориса Гмирі в Дарницькому районі Києва (житловий масив Осокорки) зловмисник викрав автомобіль, припаркований біля будинку. Момент викрадення зафіксували камери відеоспостереження. Відео оприлюднив «Київ оперативний».

    Викрадення автівки нагадує кадри з відомого фільму «Викрасти за 60 секунд». Саме стільки часу знадобилося невідомому на скоєння злочину.

    «Саме так відбувається викрадення автомобіля. Вночі, тихо та швидко. Відчуття таке, начебто у викрадача були ключі», – йдеться в дописі до відео.

    Раніше в соцмережі з'явилося відео, як у Києві дві зловмисниці вкрали телефон у відвідувачки крамниці.

    Нещодавно у провулку Карельському в Деснянському районі Києва чоловік заволодів маршрутним автобусом «Богдан» і годину катався містом, доки його не затримала поліція.

    Теги: Київ кримінал автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Як у Києві злочинці за хвилину викрадають авто (відео)