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    У Києві невідомий з автівки вистрелив у чоловіка. Поліція ввела спецоперацію

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    Стрілянина сталась у Святошинському районі Києва - У Києві невідомий з автівки вистрелив у чоловіка. Поліція ввела спецоперацію
    Стрілянина сталась у Святошинському районі Києва
    фото з відкритих джерел

    У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання зловмисника

    У вівторок, 16 листопада, на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. Наразі потерпілому надають медичну допомогу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника.

    Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

    Нагадаємо, нещодавно на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні вже за кілька хвилин затримали зловмисника. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

    Також на Оболоні агресивний молодик влаштував стрілянину посеред вулиці.

    У ніч на 15 жовтня біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину. Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат».

    Згодом поліція затримала чоловіка, який стріляв у ресторані


    Теги: Національна поліція України Київ кримінал стрілянина
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    У Києві невідомий з автівки вистрелив у чоловіка. Поліція ввела спецоперацію