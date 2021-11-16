У Києві невідомий з автівки вистрелив у чоловіка. Поліція ввела спецоперацію

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію для розшуку та затримання зловмисника

У вівторок, 16 листопада, на вулиці Мельниченка у Святошинському районі Києва невідомий з автомобіля вистрелив у чоловіка. Наразі потерпілому надають медичну допомогу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також орієнтовано наряди патрульних поліцейських для зупинення транспортного засобу та затримання правопорушника.

Для розшуку та затримання зловмисника у столиці введено спеціальну поліцейську операцію та орієнтовано усі підрозділи поліції.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва сталася стрілянина. Патрульні вже за кілька хвилин затримали зловмисника. Виявилося, що чоловік дістав предмет, схожий на пістолет, і здійснив декілька пострілів вгору. Уродженця Вінниччини, 1992 року народження, затримано у порядку статті 298-2 Кримінального процесуального кодексу України.

Також на Оболоні агресивний молодик влаштував стрілянину посеред вулиці.

У ніч на 15 жовтня біля одного з барів у центрі Києва сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив стрілянину. Все сталося близько 1:40 в будинку на вул. Хрещатик, 44. Там розташований один з популярних столичних барів «Диктат».

Згодом поліція затримала чоловіка, який стріляв у ресторані



