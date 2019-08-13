У Києві судитимуть чоловіка, який ґвалтував свою 12-річну падчерку



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Чоловік неодноразово ґвалтував дівчинку

Зловмиснику загрожує покарання до 15 років позбавлення волі

Київською місцевою прокуратурою № 3 скеровано до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Київщини, який вчиняв дії сексуального характеру по відношенню до 12-річної дівчинки. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Установлено, що чоловік, який є вітчимом дівчинки, вчинив дії сексуального характеру, достовірно знаючи, що вона не досягла чотирнадцятирічного віку. Крім того, через короткий проміжок часу він повторив свої злочинні дії», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч.4 ст. 152 КК України (зґвалтування, вчинене повторно, тобто вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, незалежно від її добровільної згоди).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.