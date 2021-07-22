У Києві судитимуть двох підозрюваних у вчиненні терактів у столиці (фото)

Низка вибухів сталася у Києві в липні минулого року

Київська міська прокуратура завершила та скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох осіб за обвинуваченням у вчиненні терористичних актів на території Києва шляхом застосування саморобних вибухових пристроїв (ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Нагадаємо, упродовж липня 2020 року у столиці сталася низка резонансних подій, пов’язаних із вибухами невстановлених пристроїв у громадських місцях, а також виявленням небезпечних предметів, схожих на саморобні вибухові пристрої.

Проведеним розслідуванням було встановлено причетність до цих подій двох мешканців Києва, 1960 та 1961 р.н.

Згідно з матеріалами слідства, 17 липня 2020 року вказані особи привели в дію безоболонковий радіокерований саморобний вибуховий пристрій у сміттєвому мішку поряд із виходом зі станції метро «Шулявська», внаслідок чого стався вибух, від якого постраждав випадковий перехожий.

Надалі, 20 липня 2020 року працівники сміттєпереробного підприємства на території Дарницького району виявили у пакеті саморобний вибуховий пристрій.

Також, 21 липня 2020 року один із підозрюваних розмістив між двома автомобілями біля станції метро «Мінська» саморобний вибуховий пристрій, який того ж дня було виявлено та знешкоджено вибухотехніками.

Крім того, 27 липня 2020 року у під’їзді будинку по вул. Нижній Вал біля сміттєпроводу здетонував ще один саморобний вибуховий пристрій, закладений вказаними особами. Вибухова хвиля пошкодила вікна на 2 та 3 поверхах сходових майданчиків.

У двох із зазначених випадків на місці події були знайдені записки від невідомих осіб з погрозами вибухів та вимогами перерахувати на електронний гаманець 50 біткоїнів, що у грошовому еквіваленті становило суму близько $500 тис.

За результатами масштабної роботи, проведеної силами всіх правоохоронних органів столиці, вдалося встановити осіб, причетних до вчинення терористичних актів.

27 липня 2020 року підозрюваних затримали.

Під час обшуків у затриманих вилучили предмети та речовини, що використовуються для виготовлення вибухівки, пристрої для роботи з платами та радіокерування, десятки мобільних телефонів та стартових пакетів, інструкції для виготовлення вибухової речовини та інші речові докази.

На цей час досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт відносно підозрюваних скеровано до суду для розгляду по суті.

Наразі вони перебувають під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим управлінням СБУ в Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.