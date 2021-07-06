СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів»

У неділю в Києві відбулися антитерористичні навчання

Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провела тактико-спеціальні навчання у Києві. Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За легендою навчань, умовні «терористи» захопили у заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів».

Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.

Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначило високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.

Нагадаємо, що про заплановані навчання в центрі Києва СБУ повідомила мешканців столиці у четвер. Служба безпеки України закликала гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

У неділю, 4 липня, Службою безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль, були проведені тактико-спеціальні навчання у Києві.

Також у ніч на 28 травня Служба безпеки України провела планові антитерористичні навчання в київському метрополітені.