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    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)

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    Спецпризначенці ЦСО &laquo;А&raquo; СБУ звільнили всіх &laquo;заручників&raquo; та затримали умовних &laquo;терористів&raquo; - СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів»
    Фото: СБУ

    У неділю в Києві відбулися антитерористичні навчання

    Служба безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль провела тактико-спеціальні навчання у Києві. Був відпрацьований механізм звільнення заручників, яких умовні терористи захопили у синагозі столиці. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За легендою навчань, умовні «терористи» захопили у заручники Надзвичайного і Повноважного Посла Держави Ізраїль та вірян, що знаходились у приміщенні синагоги. Задіяні підрозділи відпрацювали алгоритм міжвідомчої взаємодії в екстремальних умовах.

    У межах антитерористичної операції спецпризначенці ЦСО «А» СБУ звільнили всіх «заручників» та затримали умовних «терористів».

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    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)
    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)

    Тренування відбулися у Печерському районі столиці на базі Хоральної синагоги Бродського. Участь у них взяли підрозділи СБУ, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії та представників органів державної виконавчої влади.

    Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ відзначило високий рівень злагодженості та ефективності дій всіх суб’єктів боротьби з тероризмом міста Києва. Іноземні партнери з Держави Ізраїль подякували всім учасникам антитерористичних навчань за співпрацю у безпекових питаннях.

    Нагадаємо, що про заплановані навчання в центрі Києва СБУ повідомила мешканців столиці у четвер. Служба безпеки України закликала гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців.

    У неділю, 4 липня, Службою безпеки України спільно з Посольством Держави Ізраїль, були проведені тактико-спеціальні навчання у Києві.

    Також у ніч на 28 травня Служба безпеки України провела планові антитерористичні навчання в київському метрополітені.

    Теги: СБУ Київ Ізраїль тероризм навчання
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    СБУ показала, як «звільняла заручників» у синагозі в Києві (фото, відео)