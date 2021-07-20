СБУ цього року запобігла трьом терактам

У СБУ відзвітували, що з початку року силовиками були вилучені з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї

Два теракти планувалися диверсійно-розвідувальними групами «Л/ДНР» поблизу лінії розмежування

Від початку 2021 року Служба безпеки України відкрила 328 кримінальних проваджень про посягання на територіальну цілісність України і створення терористичних організацій. Про підозру оголошено 307 громадянам. Крім того, за участі СБУ з початку 2021 року було розкрито три спроби терактів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, наприклад, підозру було оголошено колишньому «заступнику міністра інформації ДНР», проросійському блогеру Анатолію Шарію, двом громадянам, причетним до вчинення теракту у будівлі телеканалу «112 Україна» в 2019 році.

«За цей період було розкрито ще три спроби терактів. Два з них планувалися диверсійно-розвідувальними групами так званих «Л/ДНР» поблизу лінії розмежування в районі проведення ООС. Однак наміри ДРГ викрили, а вибухові пристрої знешкоджені. Таким чином вдалося запобігти загибелі військовослужбовців», – йдеться в повідомленні.

Також у СБУ відзвітували, що були вилучені з незаконного обігу 137 одиниць вогнепальної зброї, майже 72 тисячі боєприпасів та майже 192 кілограми вибухівки.

Фото: СБУ

Крім цього СБУ заборонила в'їзд в Україну 190 іноземним громадянам, причетним до терористичних і екстремістських організацій. Ще 17 осіб було затримано. Примусово повернуті до країн походження 45 іноземців.

«За останні півроку набув чинності 191 обвинувальний вирок суду за матеріалами СБУ. Йдеться саме про злочини, спрямовані проти національної державності», – додали в прес-службі відомства.