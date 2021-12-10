У Києві судитимуть хакерів, які викрали з рахунків підприємств 2 млн грн

Злочинці отримували віддалений доступ до робочих комп’ютерів бухгалтерів бюджетних установ та підприємств

Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення і потрапляли на комп’ютери бухгалтерів установ

У Києві завершено досудове розслідування відносно організованої групи хакерів, які розповсюджували шкідливе програмне забезпечення та заволодівали грошовими коштами бюджетних установ та підприємств реального сектору економіки України. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідством встановлено, що учасники злочинного угрупування, знаючи про вразливість програмного забезпечення робочих комп’ютерів бухгалтерів бюджетних установ та підприємств реального сектору економіки, розробили злочинну схему з метою заволодіння грошовими коштами підприємств.

Так, відповідно до розподілених ролей, хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, яке після потрапляння на робочі комп’ютери установ надавало віддалений доступ до них.

Після цього, зловмисники без проблем змінювали платіжні реквізити отримувачів та перераховували грошові кошти на підконтрольні розрахункові рахунки для їх подальшого переведення в готівку та розподілу між членами групи.

Загальна сума збитків, завданих організованою групою бюджетним установам та підприємствам, становить понад 2 млн грн. Крім того, під час слідства попереджено заволодіння даною групою осіб грошовими коштами в розмірі понад 1,8 млн грн.

Після завершення ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт відносно групи осіб буде скеровано до суду для розгляду по суті.

З метою відшкодування збитків на майно підозрюваних накладено арешт.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Подільського управління поліції Києва за матеріалами СБУ.

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