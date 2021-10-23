Facebook судиться із українцем через крадіжку даних 178 млн користувачів

Американська компанія Facebook звинуватила українця Олександра Солонченка у компіляції та продажі даних користувачів однойменної соцмережі

21 жовтня корпорація Facebook подала позов проти українця до Федерального окружного суду Північного округу Каліфорнії, повідомляє Business Insider.

Позивачі стверджують, що український хакер порушив умови використання платформи, отримавши за допомогою автоматизованого методу ідентифікаційні дані та номери телефонів приблизно 178 мільйонів користувачів Facebook. Він нібито займався злочинною діяльністю від 2018 до 2019 року, продаючи отриману інформацію іншим компаніям на вебсайті Raid Forums, користувачі якого купують злиті або викрадені дані.

Адвокати компанії Facebook надали суду скріншот із дописом із буцімто сторінки Солонченка, в якому він пропонує охочим придбати конфіденційні дані. Там йдеться про те, що у нього є «бази даних, списки споживачів, бази даних B2B по всьому світу, бази даних телефонів, непублічні дані FB (180 мільйонів для США)».

Компанія вимагає заборонити чоловікові продавати будь-які дані, отримані з Facebook, й хоче відшкодування збитків.

Нагадаємо, раніше багато користувачів Facebook і Instagram зіткнулися зі збоями в роботі сайтів і додатків. Скарги надійшли з США, Канади, Німеччини, Великобританії, Росії та ряду інших країн.

До слова, Facebook призупинив розробку нових продуктів на тлі масштабної критики.

Як відомо, ввечері 4 жовтня у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу. Facebook через якусь причину відкликав цифрові записи із DNS, які повідомляють комп’ютерам та іншим пристроям, як знайти сайти компанії в інтернеті.

Натомість Facebook запевняє, що збій в роботі не призвів до витоку даних користувачів.

Читайте також:



