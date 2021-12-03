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    Житель Київщини торгував персональними даними українців

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    Бази даних налічували інформацію стосовно півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України - Житель Київщини торгував персональними даними українців
    Бази даних налічували інформацію стосовно півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України
    фото: Офіс генпрокурора

    На спеціалізованих форумах хакерів чоловік за $300-400 збував персональні дані громадян

    Мешканцю Київської області правоохоронці повідомили про підозру в несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом, що зберігається в електронно-обчислювальних машинах (ст.361-2 КК України). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

    За даними слідства, на спеціалізованих форумах хакерів чоловік за 300-400 доларів збував персональні дані громадян.

    Бази даних нараховували інформацію про півмільйона осіб-клієнтів комерційних установ України. Зокрема, це відомості про дату народження, прізвище, ім'я та по батькові громадян, серії та номери паспортів, індивідуальні податкові номери платників податків і номери телефонів.

    Наразі бази персональних даних вилучено з незаконного обігу. Облікові записи, які використовувалися для злочинної діяльності, заблоковані, йдеться в повідомленні.

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    Теги: Київщина кібербезпека хакер
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    Житель Київщини торгував персональними даними українців