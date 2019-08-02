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    У Києві судитимуть посадовців, які на ремонті дитсадка розікрали понад 2 млн грн

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    Вкрадено кошти, виділені на ремонт дитячого садка, розташованого на території Печерського району&nbsp; - У Києві судитимуть посадовців, які на ремонті дитсадка розікрали понад 2 млн грн
    Вкрадено кошти, виділені на ремонт дитячого садка, розташованого на території Печерського району 

    Будівельниками не здійснено роботи на понад 2 млн грн у дитячому садку на Печерську

    Київською місцевою прокуратурою № 6 спільно із поліцією та СБУ завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розкрадання понад 2 млн гривень, виділених на капітальний ремонт дитячого садка, розташованого на території Печерського району Києва. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Встановлено, що у 2015 році посадові особи Управління житлово-комунального господарства та будівництва уклали з підприємством–підрядником договір на проведення робіт з капітального ремонту дошкільного навчального закладу, розташованого на території Печерського району Києва.

    У подальшому на підставі затверджених актів виконаних робіт Управління житлово-комунального господарства та будівництва перерахувало на рахунки приватного підприємства понад 10 млн гривень бюджетних коштів.

    Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, виконавцем робіт не здійснені роботи на загальну суму понад 2 млн гривень, що підтверджується висновками експертиз.

    Дії посадовців кваліфіковано за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах), санкція якої передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

    Наразі місцевою прокуратурою обвинувальний акт стосовно колишнього директора приватного підприємства та службової особи, яка здійснювала технічний нагляд при здійсненні будівельних робіт, скеровано до суду для розгляду по суті.

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