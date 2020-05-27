На Київщині адвокат намагався підкупити прокурора за $5 тис.



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Правоохоронці затримали адвоката під час передачі прокурору частини неправомірної вигоди Фото: Прокуратура Київської області

Захисник обвинуваченого запропонував прокурору за хабара змінити кваліфікацію злочину

У вівторок, 26 травня, на Київщині правоохоронцями затримано адвоката за фактом надання прокурору частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США за зміну останнім кваліфікації злочину на менш тяжкий.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

За даними слідства, прокурором однієї із місцевих прокуратур Київщини підтримується публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом закінченого замаху на умисне вбивство.

«Під час судового розгляду, усвідомлюючи настання покарання у вигляді реального позбавлення волі на тривалий термін, захисник обвинуваченого запропонував прокурору за 5 000 доларів США змінити кваліфікацію злочину, що надало б можливість у майбутньому обвинуваченому відбутись покаранням, не пов’язаним з ізоляцією від суспільства. Розуміючи неправомірність дій адвоката, прокурор повідомив про це керівництво», - розповіли в прокуратурі.

Адвоката затримано в порядку ст. 208 КПК України, на даний час проводяться невідкладні слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Київській області.

Як повідомлялося, 26 травня столичними правоохоронцями затримано приватного підприємця під час надання неправомірної вигоди слідчому одного із районних управлінь поліції у Києві.