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    У Києві підприємець намагався підкупити слідчого поліції за $2 тис.

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    Підприємця затримали &laquo;на гарячому&raquo; під час надання слідчому частини хабара - У Києві підприємець намагався підкупити слідчого поліції за $2 тис.
    Підприємця затримали «на гарячому» під час надання слідчому частини хабара
    Фото: Прокуратура Києва

    Правоохоронці затримали бізнесмена

    У вівторок, 26 травня, столичними правоохоронцями затримано приватного підприємця під час надання неправомірної вигоди слідчому одного із районних управлінь поліції у Києві.

    Згідно з матеріалами слідства, приватний підприємець звернувся до слідчого з пропозицією надання неправомірної вигоди в сумі 2 тис. доларів США за знищення доказів, які отримано в ході слідства, та невнесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення іншого кримінального правопорушення.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    У ході контролю за вчиненням злочину підприємця затримали «на гарячому» під час надання слідчому частини неправомірної вигоди в сумі 500 доларів.

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    У Києві підприємець намагався підкупити слідчого поліції за $2 тис.
    У Києві підприємець намагався підкупити слідчого поліції за $2 тис.

    Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал хабар
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