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    Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ

    Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ
    фото з відкритих джерел

    Окупанти розстріляли капелана

    Вчора, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину. Про це повідомляє журналістка Лана Самофалова.

    Козачина Максим Анатолійович, народився в 1979 році у місті Новомосковськ, Дніпропетровської області.

    У 1996 році закінчив середню загальноосвітню школу та поступив до Київської духовної семінарії УПЦ КП, яку закінчив в 2000 році.

    З 2000 року настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Розважів Іванківського р-ну Київської обл.

    фото: facebook/Лана Самофалова

    фото: facebook/Лана Самофалова

    Нагадаємо, на Сумщині окупанти обстріляли автобус з цивільними.

    Також, російські окупанти розстріляли на Херсонщині родину із немовлям.

    Раніше, російські терористи за дві доби убили 20 людей у Києві.

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    Теги: Росія окупанти церква війна військові Україна
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    Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ