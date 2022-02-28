Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ

Окупанти розстріляли капелана

Вчора, 27 лютого російські військові вбили капелана Православної Церкви України Максима Козачину. Про це повідомляє журналістка Лана Самофалова.

Козачина Максим Анатолійович, народився в 1979 році у місті Новомосковськ, Дніпропетровської області.

У 1996 році закінчив середню загальноосвітню школу та поступив до Київської духовної семінарії УПЦ КП, яку закінчив в 2000 році.

З 2000 року настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Розважів Іванківського р-ну Київської обл.

фото: facebook/Лана Самофалова

Нагадаємо, на Сумщині окупанти обстріляли автобус з цивільними.

Також, російські окупанти розстріляли на Херсонщині родину із немовлям.

Раніше, російські терористи за дві доби убили 20 людей у Києві.