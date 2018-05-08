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    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії

    Отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України
    Співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у керівників компартії. Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України,
    • Сьогодні, 14:26
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    Отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України

    Співробітники Служби безпеки України провели слідчі дії у керівників компартії.

    Слідчі СБУ здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення дій з метою захоплення державної влади та державної зради, тобто за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, повідомляє прес-центр Служба.

    У ході розслідування правоохоронці встановили механізм організації за дорученням російських кураторів проплачених акцій протесту для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні, спрямованих на насильницьку зміну й повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

    Слідством також отримано інформацію про причетність до антидержавної діяльності представників Комуністичної партії України. Співробітники спецслужбу провели низку санкціонованих обшуків у Києві та області, зокрема за місцями проживання керівників компартії. Під час слідчих дій правоохоронці виявили агітаційні матеріали із забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму, що планувалися на замовлення російських кураторів для публічного поширення 9-го травня, щоб дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в державі та спровокувати силові сутички між активістами громадсько-політичних об’єднань.

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    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії
    У Києві та області СБУ провела обшуки у керівників компартії

    Триває досудове слідство.

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