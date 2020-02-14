  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві трамвай витягував «автохама», що застряг на колії (відео)

    • Розсилка
    Трамвай витягує з ями автохама - У Києві трамвай витягував «автохама», що застряг на колії (відео)
    Трамвай витягує з ями автохама
    Фото: скріншот відео

    Трамвай за допомогою буксирувального троса витяг автомобіль із ями

    У четвер, 13 лютого, на трамвайній колії на вулиці Кирилівській у Києві сталася надзвичайна ситуація.

    Автомобіль, водій якого, порушуючи правила дорожнього руху, намагався об’їхати затор, застряг у ямі на трамвайній колії. В результаті було заблоковано рух трамваїв.

    Трамвай за допомогою буксирувального троса витяг автомобіль із пастки.

    Відео цього дійства оприлюднив «Київ оперативний»

    Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями. Автори проєкту «ЗупиниЛося» зняли, як по трамвайних коліях, порушуючи правила дорожнього руху, постійно їздять автомобілі. От, і цього разу попереду трамвая їхала ціла колона автівок. Проте, мікроавтобусу «не пощастило» і він забуксував на колії. Пасажирам довелося виштовхувати автомобіль.

    27 грудня на вулиці Дегтярівській у Києві було заблоковано рух трамваїв маршрутів №14, 15 через запаркований на трамвайних коліях позашляховик Mercedes.

    Київ громадський транспорт ПДР автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ