У Києві трамвай витягував «автохама», що застряг на колії (відео)



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Трамвай витягує з ями автохама Фото: скріншот відео

Трамвай за допомогою буксирувального троса витяг автомобіль із ями

У четвер, 13 лютого, на трамвайній колії на вулиці Кирилівській у Києві сталася надзвичайна ситуація.

Автомобіль, водій якого, порушуючи правила дорожнього руху, намагався об’їхати затор, застряг у ямі на трамвайній колії. В результаті було заблоковано рух трамваїв.

Трамвай за допомогою буксирувального троса витяг автомобіль із пастки.

Відео цього дійства оприлюднив «Київ оперативний»

Як повідомлялося, 9 грудня 2019 року на вулиці Дегтярівській у Києві на деякий час зупинився рух трамваїв маршрутів №14, 15 через автохамів, які їхали трамвайними коліями. Автори проєкту «ЗупиниЛося» зняли, як по трамвайних коліях, порушуючи правила дорожнього руху, постійно їздять автомобілі. От, і цього разу попереду трамвая їхала ціла колона автівок. Проте, мікроавтобусу «не пощастило» і він забуксував на колії. Пасажирам довелося виштовхувати автомобіль.

27 грудня на вулиці Дегтярівській у Києві було заблоковано рух трамваїв маршрутів №14, 15 через запаркований на трамвайних коліях позашляховик Mercedes.