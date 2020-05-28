У Києві треба робити до 10 тис. ПЛР-тестів на добу – голова медкомісії



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Київська міська лабораторія робить до 700 тестів на добу

Голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я Олег Гелевей вважає, що у Києві необхідно збільшити кількість ПЛР-тестувань до 10 тисяч за добу. Про це він сказав під час пресконференції.

«Ми не готові по наших лабораторіях, і це одне з головних питань, яке сьогодні гостро стояло на нашій комісії, а саме - ми заслуховували керівника Київської міської лабораторії, і ті цифри, які він називав, на жаль, є невтішними. Тому що, наприклад, раніше робили тільки 90 аналізів на добу, то зараз вже ця лабораторія робить від 500 до 700 аналізів на добу. Повірте, для Києва це дуже мало. І тут потрібно робити більш рішучі кроки, зокрема нашої влади, для того, щоб покращити цю ситуацію... Для Києва потрібно, щоб можна було робити до 10 тисяч тестів на добу», - сказав Гелевей.

Він також зауважив, що виникла ситуація з нестачею костюмів індивідуального захисту.

«На жаль те, що бачимо, у нас ще є дефіцит засобів індивідуального захисту, і, зокрема, костюмів для індивідуального захисту. При пом'якшенні карантину у нас буде дозволено, в тому числі, проводити планові лікування. Для того, щоб людина пішла на планове лікування потрібно взяти "свіжу" довідку на ПЛР і щоб взяти цю довідку, людина має бути повністю одягнена у засоби індивідуального захисту і лікарі б'ють на сполох, що це не буде сотні чи тисячі людей, це щоденно можуть бути десятки тисяч людей», - підкреслив він.

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Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня, у Києві підтверджено 2739 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб.

У семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА).

Джерело: Укрінформ