У семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу



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У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу Фото: КМДА

Станом на 27 травня провели 1 355 тестів

У семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

Про це повідомиляє Центр громадського здоров'я у Telegram.

«В Україні розпочали тестування методом ІФА. Зокрема, станом на 27 травня провели 1 355 тестів. ІФА-тестування нині проводиться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Києві», - йдеться в повідомленні.

Наразі діагностування на Covid-19 в Україні проводять щонайменше 62 лабораторії, включно із приватними (15).

До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

Нагадаємо, показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 22382

Хворіють 13274

Одужали 8439

Померли 669

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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