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    Здоров'я

    У семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу

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    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу - У семи областях та Києві розпочали тестування на антитіла до коронавірусу
    У Києві почали тестувати медиків на антитіла до коронавірусу
    Фото: КМДА

    Станом на 27 травня провели 1 355 тестів

    У семи областях України та Києві розпочалося тестування на антитіла до коронавірусу методом імуноферментного аналізу (ІФА), відтак станом на 27 травня проведено 1355 таких тестів.

    Про це повідомиляє Центр громадського здоров'я у Telegram.

    «В Україні розпочали тестування методом ІФА. Зокрема, станом на 27 травня провели 1 355 тестів. ІФА-тестування нині проводиться у Вінницькій, Донецькій, Закарпатській, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській областях та Києві», - йдеться в повідомленні.

    Наразі діагностування на Covid-19 в Україні проводять щонайменше 62 лабораторії, включно із приватними (15).

    До слова, понад чотири тисячі медичних працівників наразі хворіють на коронавірусну хворобу в Україні.

    Нагадаємо, показник охоплення тестуванням на коронавірус мешканців Києва перевищує норму в чотири рази та становить 48 людей на 100 тисяч населення при нормі 12 осіб на 100 тисяч.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      22382
    • Хворіють
      13274
    • Одужали
      8439
    • Померли
      669

    Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21905 випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За минулу добу заразилась 321 людина. Від початку пандемії в Україні померли 658 людини, зокрема 14 людей за добу. Кількість одужалих від хвороби сягнула вже 7 995 осіб, зокрема 420 випадків за добу.

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