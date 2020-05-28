Друга хвиля коронавірусу: коли її чекають в Україні та світі



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Коронавіруси, які циркулюють впродовж усіх чотирьох сезонів не стимулюють формування довгострокового імунітету

Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі

У міру того, як епіцентр пандемії Covid-19 переміщується з одного континенту до іншого, фахівці все частіше говорять про неминучість другої хвилі коронавірусної інфекції.

Експерти розповіли, що відомо про таку ймовірність зараз і від чого залежатиме масштаб нового спалаху захворюваності на планеті.

Друга хвиля пандемії — що про неї говорять, чому передрікають, коли прогнозують?

20 травня британська The Guardian опублікувала витримки зі своєї бесіди з німецькою лікаркою Андреа Аммон, яка очолює Європейський центр профілактики та контролю захворювань. Це профільне відомство Євросоюзу, що допомагає країнам ЄС боротися з поширенням інфекційних захворювань.

На думку Аммон, немає причин сумніватися у тому, що Covid-19 готується нанести другий удар у всьому світі.

«Вся справа лише в тому, коли [настане друга хвиля] і наскільки великою [вона буде] — ось в чому полягає питання, на мій погляд», — переконана Аммон, яка раніше була радницею уряду Німеччини.

Аргументуючи свою думку, вона нагадала, що зараз у різних країнах показник колективного імунітету населення до Covid-19 становить від 2% до 14% (йдеться про перші дані з тих держав, де вже почали подібні дослідження і тестування). Це означає, що 85−90% населення у них ще не були інфіковані коронавірусом і залишаються сприйнятливими до нього, хоча зараз SARS-CoV-2 циркулює у світі вже набагато масштабніше й активніше, ніж у січні-лютому 2020 року.

«Я не хочу змальовувати картини кінця світу, але я думаю, що нам варто бути релістами. Зараз ще зовсім не на часі повністю розслаблятися», — наголосила Андреа Аммон.

Аналогічні заяви за останні тижні озвучили багато світових фахівців у галузі інфекційних хвороб і представники Всесвітньої організації охорони здоров’я, пише MarketWatch.

Серед них — британський епідеміолог Майкл Раян, виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров’я. 25 травня він застеріг країни від поспішного скасування карантинних обмежень і спрогнозував, що друга хвиля захворюваності «може стати реальністю для багатьох країна за кілька місяців».

Ентоні Фаучі, який вже понад 30 років очолює Національний інститут алергічних та інфекційних захворювань США, раніше висловив упевненість, що ще до зими Сполученим Штатам знову доведеться зіткнутися зі спалахом Covid-19.

«У нас буде коронавірус восени. Я у цьому переконаний», — прогнозує Фаучі.

Не приховує реальних прогнозів і Ендрю Куомо, губернатор американського штату Нью-Йорк, на який припав основний удар коронавірусної інфекції у США.

«Якщо ми не готуватимемося до другої хвилі або мутації цього вірусу, значить, ми нічому не навчилися», — вважає Куомо.

Крім масштабного циркулювання SARS-CoV-2 на планеті, такі прогнози епідеміологів підживлює і те, що навіть інфікування цим вірусом, за попередніми даними, не дає людям довічного імунітету до хвороби.

«Схоже, що коронавіруси, які циркулюють впродовж усіх чотирьох сезонів не стимулюють формування довгострокового імунітету», — каже Грегорі Поланд, фахівець у галузі імуногенезу з Mayo Clinic (Міннесота, США) і член Американського товариства з дослідження інфекційних хвороб.

Він пояснює, що у випадку з SARS (атиповою пневмонією, спричиненою коронавірусом SARS-CoV) імунітет зберігався у тих, хто перехворів близько двох років, а після шести років антитіла повністю зникали з організму. А в разі агресивнішого захворювання MERS імунітет «виживав» лише близько 18 місяців.

Поланд вказує на ще один фактор ризику, який може спровокувати подальшу циркуляцію вірусу на планеті та почергові спалахи Covid-19 у різних регіонах — це наближення холодного сезону в Південній півкулі.

«У нас ще не буде вакцини до найближчої зими, — нагадує Поланд. — А в Південній півкулі осінь і зима якраз починаються. Там [спалах] захворювання протікатиме важко через меншу готовність, гіршу медичну інфраструктуру й менш підготовлену громадську інфраструктуру [порівняно з багатьма країнами Північної півкулі]».

Тому, за словами фахівця, світ має готуватися до другого раунду битви з Covid-19: «У нас [на північ від екватора] почнеться літо, коли у них почнеться зима, — пояснює Грегорі Поланд. — І якщо ми не обмежимо всі поїздки, що вельми ймовірно, то випадки захворювання почнуть „повертатися» до Північної півкулі, й цієї осені у нас буде ще один спалах».

Розвиненим країнам Північної півкулі варто готуватися до особливого ускладнення ситуації в осінньо-зимовий період, попереджають фахівці, маючи на увазі традиційну хвилю інших сезонних хвороб і вище навантаження на медичну систему.

«Я дуже стурбований через подвійну хвилю: восени у нас може бути друга хвиля захворювання на Covid-19 та ще одна — сезонного грипу та кору», — заявив у недавньому інтерв'ю британській The Independent Ганс Клюге, директор Європейського бюро ВООЗ.

«Існує ймовірність того, що атака вірусу [SARS-CoV-2] на нашу країну [США] найближчої зими виявиться насправді навіть складнішою, аніж та, яку ми переживаємо», — сказав раніше газеті The Washington Post Роберт Редфілд, директор Центрів США з контролю і профілактики захворювань.

І що тепер робити? Які ризики можна знизити — і як?

Фахівці поки не беруться прогнозувати, які наслідки спричинить для людства повернення Covid-19 і якою буде повторна картина захворюваності у тих країнах, які вже подолали або проходять перший пік інфікування.

«Ми в цій ситуації лише 14 тижнів (після оголошення пандемії Covid-19), тому ніхто не знає [якою буде друга хвиля]», — нагадує Грегорі Поланд із Американського товариства з дослідження інфекційних хвороб.

З досвіду попередніх епідемій, від яких найважче постраждало людство, фахівці не виключають, що другий етап пандемії може бути масштабнішим.

«Друга хвиля іспанського грипу 1918 року навіть руйнівніша, ніж перша», — сказала MarketWatch Равіна Куллар, експертка з інфекційних захворювань Американського товариства з дослідження інфекційних хвороб і ад’юнкт-професорка Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Однак, як наголошує очільниця Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон, полегшити ситуацію могло би збереження соціальних обмежень для зменшення ризику зараження — і жорстке дотримання таких правил населенням.

Тому вона закликає людей не нехтувати правилами соціальної дистанції, особистої гігієни і жорсткими обмеженнями звичного способу життя — яким би утомливим це не здавалося.

«І особливо зараз, коли ясно, що [інфекція] йде на спад, люди думають, що все скінчено. Що насправді не так, зовсім не так», — попереджає Аммон.

У ВООЗ також закликають владу країн світу не скасовувати всі діючі обмеження, щоб зменшити масштаб нової хвилі й уникнути гіршого сценарію — піку другої хвилі, яка вельми стріком слідуватиме за першим спалахом Covid-19.

Майкл Райан, виконавчий директор Програми ВООЗ із надзвичайних ситуацій, закликав держави всього світу «продовжувати вживати заходів у сфері охорони здоров’я, соціальні заходи, заходи епіднагляду, програми тестування та комплексні стратегії, щоб ми продовжували рухатися вниз траєкторією і у нас не було негайного другого піку».

Визначальним поворотним моментом міг би стати винахід вакцини, заявляв раніше Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США. Однак, на його думку, це потребуватиме як мінімум року-півтора — а значить, другу хвилю пандемії коронавірусу людству, ймовірно, доведеться пережити без неї.

Джерело: Новое Время