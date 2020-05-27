Коронавірус серйозно вдарив по туристичній сфері Києва: втрати складають $1 млрд



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Туристичні локації в Києві вже відкриті

Кличко сподівається, що туризм оживе з відновленням роботи залізничного та авіаційного транспорту

У квітні та травні цього року турпотік у Києві упав на понад 90% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«Пандемія відчутно вдарила по туристичній сфері Києва. У порівнянні з минулим роком турпотоку у квітні та травні в Києві практично не було. Туроператори, агенції, готелі та ресторани недоотримали 1 мільярд доларів. А це – і втрати міста в надходженнях від туристичного збору, податках від бізнесу», - зазначив Кличко.

Він підкреслив, що відновлення і внутрішнього, і зовнішнього туризму залежить від роботи залізничного та авіаційного транспорту. Європейські країни поступово послаблюють обмеження. І щодо роботи туристичної сфери зокрема.

«Так будемо робити і ми. Як я вже сказав, із 30 травня ми відкриємо готелі. Туристичні маршрути і локації в парках, на вулицях міста вже відкриті. Із першого червня, за рішенням уряду, відновить роботу міжміське автобусне та залізничне сполучення. Тому, сподіваємося, що поступово оживатиме і туризм. В першу чергу, внутрішній. А з відновленням авіасполучення – і зовнішній», - сказав мер Києва.

«Ми робимо все, аби гості столиці могли насолодитися атмосферою нашого міста. Подивіться, яким популярним став пішохідно-велосипедний міст, що ми відкрили рік тому, а також парк «Володимирська гірка», оновлена Алея художників, сходи з Пейзажної алеї до урочища Гончарі-Кожум’яки. І цього року ми продовжуємо оновлювати та створювати туристичні об’єкти і локації, щоб Київ ставав гарнішим і привабливішим - і для мешканців столиці, і для її гостей», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, торгово-розважальні центри і готелі в Києві відкриють у кінці цього тижня.