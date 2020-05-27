У Києві за добу захворіло на Covid-19 майже вдвічі менше людей ніж одужало



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За минулу добу у Києві померли троє хворих на коронавірус

Станом на ранок 27 травня, у Києві підтверджено 2739 випадків Covid-19.

Таким чином, за добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 29 осіб. За попередню добу збільшення складало 58 осіб. З початку епідемії у Києві одужали 442 людини (за добу 49), померли 64 особи (за добу 3 людини).

У Київській області зафіксовано 1474 випадки захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 16 осіб. За попередню добу збільшення складало 21 особу. Загалом одужали 322 людини (за добу 13), померли – 30.

Загалом в Україні підтверджено 21905 випадків Covid-19. Протягом 26 травня отримано 321 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом захворіли 1595 дітей та 4241 медик. На амбулаторному лікуванні 15 074 пацієнти, з них 1331 дитина та 3447 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6831 особа, з них 264 дитини та 794 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.

Коронавірус в Україні

Всього 21905

Хворіють 13252

Одужали 7995

Померли 658

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Нагадаємо, станом на ранок 26 травня, у Києві було підтверджено 2710 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 58 осіб.

У Київській області було зафіксовано 1458 випадків захворювання на коронавірус. За добу кількість хворих зросла на 21 особу.