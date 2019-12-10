У Києві три ночі перекриватимуть залізничний переїзд на проспекті Науки



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Залізничники ремонтуватимуть переїзний настил

«Укрзалізниця» ремонтуватиме переїзд через залізницю на проспекті Науки (поруч зі Столичним шосе) у Києві. Роботи виконуватиме київська дистанція колії Південно-Західної залізниці.

Заплановано замінити переїзний настил та оновити асфальтове покриття. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

У зв'язку з роботами рух авто через переїзд повністю перекриватимуть впродовж трьох ночей:

з 20:00 18 грудня до 8:00 19 грудня,

з 20:00 19 грудня до 8:00 20 грудня,

і з 20:00 20 грудня до 8:00 21 грудня.

Залізничники перепрошують за незручності.

Як повідомлялося, наразі триває капітальний ремонт пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) поблизу вул. Василенка. Споруду збудовано 1983 року і за цей час повного капітального ремонту вона не бачила.

Також активно тривають роботи і на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» над просп. Леся Курбаса. На споруді змонтували усі прогони, облаштовують закриту галерею, спорудили нові сходи. За сприятливої погоди, рух для пішоходів мають відкрити до кінця грудня.

А рух надземним переходом на перетині просп. Любомира Гузара і вул. Василенка мають відновити у січні-лютому наступного року. Повний комплекс робіт планують виконати до початку червня.