Над лінією швидкісного трамвая з’явиться ще один новий пішохідний міст з ліфтами (фото, відео)



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Частина прогону довжиною 12 метрів встановлена на тимчасові опори Фото: Київавтодор

На пішохідному мосту над просп. Любомира Гузара поблизу НАУ встановили першу частину прогону

Триває капітальний ремонт пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) поблизу вул. Василенка. Споруду збудовано 1983 року і за цей час повного капітального ремонту вона не бачила.

«Ми капітально ремонтуємо пішохідні мости через швидкісну Борщагівську трамвайну лінію. Роботи тривають без вихідних і впродовж всієї доби. Так, минулої ночі встановили першу частину прогону надземного переходу на перетині просп. Любомира Гузара і вул. Василенка», – повідомив генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

Частина ферми довжиною 12 метрів встановлена на тимчасові опори. Упродовж 2 тижнів збудують основні опори. У рамках капітального ремонту замінюють усі елементи шляхопроводу. Загальна довжина мосту зі сходами – 60,8 м.

Густєлєв розповів, що надземний перехід зроблять доступним для усіх пішоходів. Адже збудують два ліфти.

«Щоб пішоходам було комфортніше, міст матиме закриту галерею зі скла і металу. Передбачені вікна для вентиляції. LED-освітлення. Підлогу заллють спеціальним антиковзним покриттям MC-Floor Topspeed (Німеччина)», – зазначив генеральний директор корпорації.

Як повідомлялося, активно тривають роботи і на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» над просп. Леся Курбаса. На споруді змонтували усі прогони, облаштовують закриту галерею, спорудили нові сходи. За сприятливої погоди, рух для пішоходів мають відкрити до кінця грудня.

А рух надземним переходом на перетині просп. Любомира Гузара і вул. Василенка мають відновити у січні-лютому наступного року. Повний комплекс робіт планують виконати до початку червня.