У Києві тривають сезонні ярмарки: де можна купити недорогі продукти
-
Розсилка
На ярмарках передбачено продаж сільськогосподарської продукції
У столиці тривають сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Про це інформує Департамент промисловості та розвитку підприємництва.
Отже, 29 серпня (середа) ярмарки відбудуться у:
- Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; просп. Правди, 5-11;
- Святошинському районі – вул. Підлісна, 8.
30 серпня (четвер) у:
- Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25; вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича); вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
- Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; вул. просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
- Печерському районі – вул. Московська, 2;
- Подільському районі – вул. Світлицького, 33; вул. Оболонська, 23-35;
- Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5; перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;
- Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.
31 серпня (п’ятниця) у:
- Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116; просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- Дарницькому районі – вул. Анни Ахматової, 31; перетин вулиць П. Чубинського та Ю. Пасхаліна;
- Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
- Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
- Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова; пров.Виноградний, 4-6;
- Подільському районі – пров.Полковий (у межах вулиць Білицької та Полкової); вул. Світлицького, 33;
- Святошинському районі – вул.Підлісна, 8; вул. Сільська, 16;
- Шевченківському районі – перетин вулиць О.Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Багговутівська, 1; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Ризька, 1.