У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)

Рятувальники півтори години боролися із загоранням на теплотрасі

Сьогодні, 7 грудня, виникла пожежа в колекторі теплотраси на проспекті Валерія Лобановського, 190 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:08.

До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю було встановлено, що в колекторі теплотраси сталося загоряння сміття на площі 30 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

О 13:17 пожежу було локалізовано, а о 13:38 - ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучалось 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

Загиблих і травмованих немає.

Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.

Перші такі пункти обігріву відкрилися у Деснянському та Дніпровському районах міста. У Печерському районі столиці також відкрито пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у холодний період рок