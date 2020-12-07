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    Новини

    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)

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    На місці працювали 12 вогнеборців - У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    На місці працювали 12 вогнеборців
    Фото: ДСНС

    Рятувальники півтори години боролися із загоранням на теплотрасі

    Сьогодні, 7 грудня, виникла пожежа в колекторі теплотраси на проспекті Валерія Лобановського, 190 у Голосіївському районі столиці. Інформація про займання надійшла до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:08.

    До місця виклику було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних частин. По прибуттю було встановлено, що в колекторі теплотраси сталося загоряння сміття на площі 30 кв. м, повідомляє пресслужба столичного управління ДСНС.

    О 13:17 пожежу було локалізовано, а о 13:38 - ліквідовано.

    До ліквідації пожежі залучалось 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 12 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Загиблих і травмованих немає.

    Причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)
    У колекторі теплотраси в Києві сталася пожежа (фото)

    Нагадаємо, столична влада створила штаб, який взимку допомагатиме безхатченкам. З 1 грудня цього року і до 1 квітня наступного безхатченків будуть забезпечувати гарячим харчуванням, теплими речами і взуттям, санітарно-гігієнічними засобами. Такі штаби для допомоги бездомним особам у зимовий період сформують і в кожному районі міста.

    Перші такі пункти обігріву відкрилися у Деснянському та Дніпровському районах міста. У Печерському районі столиці також відкрито пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у холодний період рок

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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