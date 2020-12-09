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    Пожежа у центрі Полтави: рятувальники виявили загиблого

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    Рятувальники продовжують гасити пожежу - Пожежа у центрі Полтави: рятувальники виявили загиблого
    Рятувальники продовжують гасити пожежу

    Правоохоронці поки не встановили особу загиблого

    У Полтаві на місці пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського у центрі міста виявили тіло людини. Про це з посиланням на речника обласної поліції Романа Грішина повідомляє полтавське видання Зміст.

    Зазначається, що станом на 11:30 працівники ДСНС та поліція не встановили особу загиблого.

    За словами речника обласноїьполіції, ДСНС продовжує гасити пожежу в будівлі.

    Як повідомлялося, у Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі.

    У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

    Про причини пожежі наразі встановлюються.

    Теги: пожежа Полтава ДСНС смерть рятувальники поліція
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