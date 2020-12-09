Пожежа у центрі Полтави: рятувальники виявили загиблого

Правоохоронці поки не встановили особу загиблого

У Полтаві на місці пожежі в будівлі колишнього кінотеатру ім.Котляревського у центрі міста виявили тіло людини. Про це з посиланням на речника обласної поліції Романа Грішина повідомляє полтавське видання Зміст.

Зазначається, що станом на 11:30 працівники ДСНС та поліція не встановили особу загиблого.

За словами речника обласноїьполіції, ДСНС продовжує гасити пожежу в будівлі.

Як повідомлялося, у Полтаві у середу, 9 грудня, спалахнула пожежа в нічному клубі.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загальна площа пожежі близько 600 м кв.

Про причини пожежі наразі встановлюються.