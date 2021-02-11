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    У Борисполі на засніженій дорозі перекинувся мікроавтобус із людьми (фото)

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    Мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік - У Борисполі на засніженій дорозі перекинувся мікроавтобус із людьми (фото)
    Мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    У результаті ДТП постраждали четверо людей

    9 лютого близько 20 години на перехресті до мікрорайону Нестерівка у Борисполі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса БАЗ, що здійснював міські перевезення, та мікроавтобуса Mercedes.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    За попередньою інформацією, 57-річний водій автобуса порушив ПДР та виїхав на автодорогу, не надавши дорогу 34-річному водію мікроавтобуса.

    Водій Mercedes, щоб не допустити зіткнення, змінив напрям руху та з’їхав у кювет.

    Внаслідок автопригоди чотири особи отримали травми.

    Патрульні також інформують, що за добу 9 лютого на території Київської області сталося 43 ДТП, з них – дві автопригоди з потерпілими, шість осіб отримали травми.

    Як повідомлялося, в Бучанському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало троє людей. За попередніми даними, водій авто GMC не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем MAN. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

    10 лютого на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася ДТП. Автомобіль Citroën повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

    8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина ПДР перевезення
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