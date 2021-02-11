У Борисполі на засніженій дорозі перекинувся мікроавтобус із людьми (фото)

Мікроавтобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік

У результаті ДТП постраждали четверо людей

9 лютого близько 20 години на перехресті до мікрорайону Нестерівка у Борисполі трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі автобуса БАЗ, що здійснював міські перевезення, та мікроавтобуса Mercedes.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

За попередньою інформацією, 57-річний водій автобуса порушив ПДР та виїхав на автодорогу, не надавши дорогу 34-річному водію мікроавтобуса.

Водій Mercedes, щоб не допустити зіткнення, змінив напрям руху та з’їхав у кювет.

Внаслідок автопригоди чотири особи отримали травми.

Патрульні також інформують, що за добу 9 лютого на території Київської області сталося 43 ДТП, з них – дві автопригоди з потерпілими, шість осіб отримали травми.

Як повідомлялося, в Бучанському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої постраждало троє людей. За попередніми даними, водій авто GMC не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем MAN. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження.

10 лютого на перетині вулиць Автозаводської та Пріорської в Оболонському районі Києва сталася ДТП. Автомобіль Citroën повертав праворуч, порушивши вимогу дорожнього знаку, що призвело до зіткнення з автомобілем Toyota.

8 лютого на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford. Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження, їх довелося евакуювати.