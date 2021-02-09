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    На Північному мосту зіткнулися вантажівка і Ford: відео моменту ДТП

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    Зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та Ford - На Північному мосту зіткнулися вантажівка і Ford: відео моменту ДТП
    Зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та Ford
    Фото: скріншот відео

    Автомобілі довелося евакуювати з проїжджої частини

    У понеділок, 8 лютого, на Північному мосту в Києві зіткнулися вантажний автомобіль БАЗ та легковик Ford.

    Внаслідок ДТП автомобілі отримали суттєві пошкодження. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    У результаті автопригоди обидва автомобілі втратили можливість пересуватися. З проїжджої частини їх довелося евакуйовувати.

    Водії автомобілів не зазнали травм.

    Патрульні склади протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

    Як повідомлялося, 9 лютого вранці на проспекті Перемоги в Києві перекинувся автомобіль.

    8 лютого на перетині вулиць Академіка Філатова та Джона Маккейна в центрі Києва сталися дві автопригоди. Перша ДТП за участю автомобілів Fiat та BMW, а друга – Mercedes-Benz та BMW.

    Сьогодні вранці на столичних дорогах величезні затори.

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    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки снігопад
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